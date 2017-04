Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017

Новости Беларуси. Офисный суперкомпьютер, «умная парковка» и «интернет вещей» – эти и другие инновации представят на специализированной выставке «ТИБО».

Она откроется в Минске 18 апреля.

Передовые разработки в области высоких технологий и связи там презентуют десятки отечественных и зарубежных компаний. О трендах сезона в преддверии форума – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приложение превратит любой город Беларуси в музей под открытым небом и проведет своему владельцу экскурсию прямо во время движения: настоящий гид в мобильном телефоне.

Молодым ученым-программистам есть, что показать на Tibo.

Алена Кривальцевич, создатель мобильного приложения:

У мабільнай праграме ўбудавана Google Maps, і можна паглядзець, дзе знаходзіцца той ці іншы аб’ект. Але ў далейшым плануецца так, што GPS-каардынаты знаходзяцца аўтаматычна, і аўдыягід уключаецца адпаведна славутасці, якая побач з ім.

А следующий экспонат в кармане не уместиться. Офисный суперкомпьютер (так прозвали белорусскую разработку) на Tibo повезут на специальном автомобиле, все-таки 30 кило. Умная машина – изюминка выставки и находка для геологов.

Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Вот такой вот системный блок, в котором находится 10 вычислительных узлов, каждый из которых, если потребительскими словами сказать, представляет собой сервер.

Суперкомпьютер позволяет производить вычисления со скоростью 10 триллионов операций в секунду.

Целый стенд будет посвящен электронному правительству – проекту, у которого уже есть начало. О биометрическом паспорте, ID-карте и госуслугах онлайн сможет узнать каждый.

Михаил Чащин, директор департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Будут представлены три блока: G to G – государство и государство, G to B – государство и бизнес и G to C – государство и граждане. Мы постарались охватить весь спектр, который бы заинтересовал посетителей выставки.

Всего на Tibo выставятся 100 компаний из 17 стран.

Впервые национальный стенд привезет Азербайджан. С лекциями выступят лучшие специалисты в области информационных технологий и связи.

Сергей Попков, министр связи и информатизации республики Беларусь:

Упор мы будем делать на развитие и построение электронного правительства, цифровой трансформации различных сфер новой экономики. Это те новые тренды, которые сегодня в мире развиваются.

Это и четвертая промышленная революция, информатизация всех сфер жизни.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Всех, кто придет 18 апреля на Tibo, ожидает еще очень много интересного. Особое внимание на выставке уделят облачным продуктам и проектам в области «интернета вещей». Если вы не знаете, что это такое, то сходить туда вам следует тем более.