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Суперконденсатор для «Белкоммунмаша» и станки с лазером: что планируют выпускать в белорусско-китайском парке «Великий камень»

21.12.2017 - 17:56

Новости Беларуси. Сразу несколько новых резидентов ждут в «Великом камне» в начале 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Придти в белорусско-китайский индустриальный парк намерена в том числе и крупная немецкая компания.

Проект оценивают в 220 миллионов евро, и участие в его реализации примут одновременно 4 страны: Германия, Беларусь, Китай и Россия. Высокотехнологичное производство будет выпускать новые для Беларуси материалы.

21 декабря индустриальный парк посетили депутаты, чтобы ознакомиться с ходом реализации белорусско-китайского проекта.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:
Сейчас на первое место, как мы видим, выходит работа с резидентами непосредственно здесь, на территории, с точки зрения строительства производств и выпуска первой продукции.  

В следующем году, мы надеемся, что первые наши резиденты будут выпускать продукцию. Мы надеемся и на нашу американскую компанию, которая должна выпускать станки с лазером – они очень активно сейчас строятся, они уже на строительной площадке. Кстати, строят их белорусы, это тоже очень радует.

Мы надеемся на выпуск производства, они в этом году заканчивают строительство своего объекта. Это суперконденсатор для нашего «Белкоммунмаша».

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