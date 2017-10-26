«Существенных минусов мы не прогнозируем»: чего ждать от погоды дальше?

Новости Беларуси. Существует народное поверье, что зима приходит, когда последние листья роняет сирень. Но стоит более внимательно прислушиваться к прогнозам синоптиков, ведь нас всегда предупреждают об опасности, указывая день и даже время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Валя, выходи за меня». Корреспондент СТВ Максим Слиж сделал предложение коллеге снегом

Мария Курец, дежурный синоптик Республиканского гидрометеорологического центра:

В ближайшую неделю предварительно существенных минусов и обильных снежных осадков мы не прогнозируем.