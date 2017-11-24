Сварщики МТЗ Валерий Апарович и Сергей Мацухо победили на международных соревнованиях в Китае

Новости Беларуси. За свою ювелирную работу специалисты получили золото и бронзу. 23 ноября лучших профессионалов чествовали на родном предприятии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравили героев рабочих профессий в сюжете.