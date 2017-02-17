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Светофоры есть, а света нет: где в Минске водители должны быть особенно осторожны

17.02.2017 - 23:02

Новости Беларуси. Густой туман в утренний час-пик. В связи с пришедшей оттепелью Минск накрыла белая пелена.

Синоптики характеризуют нынешнюю погоду как весеннюю.

Однако думать о романтике автомобилистам с утра мешала плохая видимость. А горожане расстроились, что не смогли в полной мере насладиться видом из окна. Несмотря на густой утренний туман, наш дежурный все же смогла рассмотреть на улицах столицы места, где необходимо навести порядок.

С самого утра Минск накрыло плотным слоем тумана. Минчанам и леса вблизи было не разглядеть. Жители города поделились с нами своим авторским видением начала дня. И если плохая видимость для молодежи возможно и друг, то автомобилистам пришлось усилить бдительность в разы.

Особенно в тех местах, где из-за неработающих светофоров полагаться приходится лишь на добрую память ПДД.

Александра Панасюк, СТВ:
Светофоры есть, а света нет. На улице Столетова при наличии уже 4 установленных светофоров водители вынуждены разъезжаться как на сельской дороге.

К сожалению, улица Столетова в этом не одинока. Светом трехглазого регулировщика Т-образный перекресток перед въездом на кольцевую с улицы Ваупшасова также не порадовал. Опытные водители, конечно, справляются с этим.

Однако в часы пик очереди перед знаком «Уступи дорогу» собираются немалые.

Александра Панасюк:
Природа берет свое. Эти деревья в переулке Броневом стрижки не видели уже много лет, и за это время успели перерасти здание.

Центр города славится высокими красивыми деревьями в старых дворах. Однако мера хороша везде.

В этом дворике жильцы обращались неоднократно с просьбой слегка подрезать главных представителей флоры.

Чтобы и кроны вширь пошли, и ветки в окна не упирались. Ответа не последовало, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Панасюк:
Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните на горячую линию (029)1-600-700. И помните: в делах большого города не бывает мелочей.

Светофоры есть, а света нет: где в Минске водители должны быть особенно осторожны

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