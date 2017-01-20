Свежая рыба в Минске: где откроются ярмарки выходного дня

Новости Беларуси. Несмотря на рабочую субботу, выходные обещают оказаться богатыми на улов. Организаторы специализированной ярмарки «Рыба Беларуси» расставят сети для потребителей в виде доступных цен, широкого ассортимента и свежей продукции.

Минчане и гости столицы смогут приобрести карпа, толстолобика, амура и карася,

а также мороженые полуфабрикаты, копчено-вяленую продукцию и консервы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Ярмарка-продажа «Рыба Беларуси» в предстоящие выходные пройдет в Московском районе с 10.00 до 17.00 на площадке по проспекту Газеты Правды 40. Рыбхозы Беларуси представят свой широкий ассортимент продукции по демократичным ценам.