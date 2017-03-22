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Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси

22.03.2017 - 17:55

Новости Беларуси. На Минщине планируют заготовить более 3500 тонн березового сока. Это больше, чем в 2016 году.

Натурпродукт уже собирают на юге области.

Среди районов, которые первыми приступили к заготовке, – Стародорожский, Солигорский и Слуцкий. Традиционный весенний напиток уже поступает на переобработку на консервном заводе. А значит, скоро березовый сок нового урожая попасть на прилавки магазинов.

Пока же любой желающий может приобрести его в лесном хозяйстве

 – небольшая цена делает натурпродукт доступным для всех, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Коршков, житель Слуцка:
Литров 100-120 заготавливаю на летний сезон. Начнется в деревне работа, жарища, из подвальчика достанем и откроем. Банки закатываем трехлитровые в основном, с лимонкой, с яблочным или с виноградным соком.

Алекандр Жилко, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого лесного хозяйства:
Люди проявляют интерес. На сайте нашего лесхоза есть объекты, участки, на которых человек может индивидуально заготовить березовый сок. Людям, которые не хотят утруждать себя заготовкой, а купить готовое, мы даем такую возможность. Приезжают, рассчитываются и получают сок.

Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси
Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси
Фото. Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси
Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси
Фото. Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси

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