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Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку

20.05.2017 - 17:29

Новости Беларуси. И напоследок. Набережная Минского моря сегодня превратилась в импровизированную концертную площадку.

Причина тому – пианино, которое привезли на пляж Заславского водохранилища.

На инструменте мог сыграть любой желающий. Впрочем, «разогревали» публику, то есть обычных отдыхающих, профессиональные музыканты.

Звучала классика, поп-музыка и легкий джаз.

Свободное пианино – проект уже традиционный. Инструмент устанавливают каждый уикенд в разных местах столицы и за городом.

В следующие выходные он будет звучать у Ратуши,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку

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