﻿ «Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

«Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018

29.01.2018 - 14:01

Новости Беларуси. Одним из наиболее вероятных нашим медальным видом в Пхенчхане называют биатлон, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В каком состоянии сегодня наша биатлонная сборная – в интервью с генеральным секретарем Белорусской федерации биатлона Анатолием Анатольевичем Стромским.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
У нас завоевано пять мужских, пять женских лицензий. Пока у нас в расширенный состав готовится шесть: у мужчин – Чипилин, Бочарников, Елётнов, Воробей, Смольский и Абашев, у женщин – Домрачева, Скардино, Кривко, Писарева, Юркевич и Алибекова.

Команда готовится. Со здоровьем тоже уже всё в порядке. Скардино приступила к тренировкам.

Будем надеяться, что будет успешное выступление, это прежде всего. Потому что спорт есть спорт. Но свои лучшие результаты, я думаю, они покажут.

«Свои лучшие результаты, я думаю, они покажут». Стромский – о выступлении белорусских биатлонистов на ОИ-2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

История побед и достижений белорусов на Олимпийских играх разных лет
История побед и достижений белорусов на Зимних Олимпийских играх
Изображение носит иллюстративный характер
Беларусь получила пять дополнительных квот на ОИ-2018
Опрос: за каких спортсменов-участников ОИ-2018 будут болеть белорусы
Опрос: за кого будут болеть белорусы на ОИ-2018
Вырваться вперед и сделать шаг навстречу победе. НОК делает прогноз сборной Беларуси на ОИ-2018
Вырваться вперед и сделать шаг навстречу победе. НОК дает прогноз на медальный багаж Беларуси на ОИ-2018
«Южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне»
«Южнокорейские власти готовы принять все страны-участницы на достойном уровне»
Где тренируются белорусские спортсмены, и когда они отправятся в Пхенчхан на ОИ-2018?
Где тренируются белорусские спортсмены, и когда они отправятся в Пхенчхан на ОИ-2018?
Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?
Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?
НОК о включении Бьорндалена в состав белорусской делегации: «Пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана»
НОК о включении Бьорндалена в состав белорусской делегации: «Пока официального ответа не получено, но такая заявка была подана»
Все новости по теме Зимняя Олимпиада – 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru