новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу

25.02.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Уникальная рецептура и необычные начинки.

Белорусы отмечают Масленицу – по традиции самый весёлый и сытный праздник.

Народные гуляния проходят по всей стране. В Минске центром блинного застолья стала площадка у Дворца спорта.

Сколько видов блинов представлено на ярмарке, не берутся сказать даже организаторы.

Блины пшеничные, гречишные, ржаные и картофельные.

Отведать можно и блюда белорусской национальной кухни. Кроме того, атмосферу народного праздника дополняют выступления фольклорных ансамблей и интерактивные конкурсы.

Кулинарными изысками удивляют повара столичных магазинов, ресторанов и кафе. Отведать угощения минской Масленицы можно будет весь день. Площадка работает до восьми вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сытный праздник: белорусы отмечают Масленицу

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Блины
Масленица в Минске: центром гуляний 25 февраля станет площадка у Дворца спорта
Сжечь чучело и выиграть в лотерею: как провести Масленицу в поместье Деда Мороза
Фото: vstrevel
Где в Минске можно отпраздновать Масленицу
Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица
Карнавал, блины и сжигание чучела: у православных верующих началась Масленица
Обычаи – 24 часа в сутки: как праздновали Масленице на Руси, а как – сегодня?
Обычаи – 24 часа в сутки: как праздновали Масленице на Руси, а как – сегодня?
Масленица глазами пользователей соцсетей
«Зима, уходи»: Масленица глазами пользователей соцсетей
Блины
Масленица в Беларуси: какие блины печь и какое чучело сжигать
На Масленицу бресчанин подавился блином и едва не погиб
На Масленицу брестчанин подавился блином и едва не погиб
Все новости по теме Масленица в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru