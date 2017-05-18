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Такая же была неожиданность для меня, как и для вас: Светлана Алексиевич прокомментировала сообщение о своей смерти

18.05.2017 - 20:31

Новости Беларуси. В интернете 18 мая появилось сообщение о смерти белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

К счастью, новость оказалась ложной.

Сообщение было опубликовано в twitter-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен на английском и французском языках.

Цитату в течении нескольких минут растиражировали средства массовой информации. Но вскоре сообщения аннулировали, поскольку выяснилось, что аккаунт министра поддельный. Светлана Алексеевич сейчас находится в Сеуле, и,

как отметила писательница в беседе с корреспондентом нашего телеканала, чувствует себя хорошо.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе – 2015:
Все хорошо, я сегодня только прилетела. Такая же была неожиданность для меня, как и для вас. Но, видно, это та реальность, в которой мы теперь будем жить – все эти хакеры, фейки.

Нашли этого человека, который часто нечто подобное делает. Потому что и аккаунт оказался ложный, и все.

Автора ложного сообщения удалось установить. Им оказался итальянский журналист, который уже известен аналогичными розыгрышами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что известно о человеке, который «похоронил» Светлану Алексиевич (здесь подробнее).

Такая же была неожиданность для меня, как и для вас: Светлана Алексиевич прокомментировала сообщение о своей смерти

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