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«Такое мероприятие знаковое»: новогодний бал-маскарад по мотивам сказки «Щелкунчик» прошел в Минске

12.01.2018 - 15:49

Новости Беларуси. Новогодний бал-маскарад по мотивам всеми любимой сказки «Щелкунчик» прошел во Дворце детей и молодежи «Орион» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая танцевальная программа была насыщенной: под известные ритмы классической музыки взрослые и дети исполняли полонез, мазурку и вальс. Дамы кокетничали, а кавалеры не успевали переводить дух. Ведь по правилам светского этикета они не должны приглашать одну и ту же барышню несколько раз.

Ольга Политыко, педагог Дворца детей и молодежи «Орион», режиссер постановки:
Учитывая нынешний век современный, я хотела бы, чтобы дети примерили бы на себя век галантный, век культурный – такой, какой они вряд ли еще где-то могут увидеть, встретить, познакомиться.

Мы не поймем Евгения Онегина, если мы не окунемся в эту эпоху.

Виктория Новицкая, заместитель директора детей и молодежи «Орион»:
Это премьера и для нашего Дворца детей и молодежи «Орион», и для Заводского района. Такое мероприятие знаковое.

В планах организаторов новогоднего раута еще весенний «Бал цветов», в котором юные танцоры и актеры снова окунуться в мир искусства.

«Такое мероприятие знаковое»: новогодний бал-маскарад по мотивам сказки «Щелкунчик» прошел в Минске

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