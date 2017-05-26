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Такого никогда еще не видел: впечатления от экскурсии по Дворцу Независимости

26.05.2017 - 23:53

Новости Беларуси. 26 мая день Александр Лукашенко провел в обществе школьников. Встреча прошла в одном из столичных учреждений образования, где в формате дискуссии три сотни молодых людей и Президент обсудили самые разные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ведь посмотреть, где работает белорусский Президент, ребята могли.

Во время экскурсии двери для молодых и талантливых открыты были даже в личный кабинет. Кстати, впервые в истории!

Зал торжественных приемов, вручения госнаград и верительных грамот, международных встреч, каминный зал для переговоров тет-а-тет, исторический Зеленый зал, где собиралась «нормандская четверка».

Никита Чернявский, курсант Кадетского училища:
Я был во многих очень красивых местах, но такого никогда еще не видел. Это действительно очень впечатляет, начиная от размеров, величины, заканчивая красотой самого интерьера.

Это действительно очень впечатляет, и это нужно видеть своими глазами.

И вся эта красота создана руками по-настоящему талантливых белорусов. Рассказывали о наших мастерах и во время экскурсии, и Президент подчеркнул это на встрече со школьниками. Кто знает, может, сегодня в зале сидят те, кто уже завтра создаст архитектурные шедевры.

О других темах беседы Президента со школьниками в видеоматериале.

Такого никогда еще не видел: впечатления от экскурсии по Дворцу Независимости

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