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Такси для диких животных: у «Фауны города» появился автомобиль для перевозки диких зверей

07.12.2017 - 23:36

Новости Беларуси. Вот такой автомобиль со специальным кузовом и обогревом появился у «Фауны города». Теперь перевозить «заплутавших» лесных гостей станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диких животных в Минске находят с завидным постоянством. Поэтому и было решено приобрести специальную машину. Кузов автомобиля разделен на два отсека: с шестью клетками для небольших животных, и пространством без перегородок.

А вот для оленей и косуль предусмотрен прицеп. В нём животных возвращают в дикую природу. Ещё один плюс нового транспорта – кондиционер. Автомобиль также будут использовать для перевозки зверей в зоопарк.

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»:
Лоси заходят часто, особенно весной. Вот этой весной к нам заплутал бобр.

Такси для диких животных: у «Фауны города» появился автомобиль для перевозки диких зверей

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