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«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека

17.08.2017 - 15:53

Новости Беларуси. 17 августа в Минске произошла ужасная авария – такси врезалось в автобус.

В четверг в 7.20 утра на съезде с кольцевой дороги автомобиль такси столкнулся с автобусом. 19-летняя девушка, которая сидела на переднем сидении, погибла на месте. Остальные пассажиры и водитель в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже в ней скончался один из пассажиров.

Как сообщили очевидцы аварии, автобус поворачивал и как раз в это время пришелся сильный удар. Девушку-пассажира выбросило из машины, а остальных из покореженного салона доставали спасатели. По информации свидетеля, «таксист летел на скорости большой-большой».

СК ищет свидетелей ДТП.

Устанавливается причина аварии. Будет проведен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси – здесь подробнее.

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