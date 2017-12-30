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Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован и вступит в силу 1 января 2018

30.12.2017 - 15:45

Новости Беларуси. Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами Евразийского экономического союза. Соответствующий закон подписал и президент Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее это сделали главы Беларуси, Армении, Казахстана и России. Таможенный кодекс евразийской «пятерки» должен вступить в силу уже через два дня – 1 января 2018 года. Работу над ним на протяжении четырех лет вели более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, госорганов исполнительной власти и бизнес-сообщества стран ЕАЭС.

Среди основных нововведений – переход на электронное декларирование

и удаленное взаимодействие всех участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами. Также значительно сокращены сроки выпуска товаров и количество форм таможенного контроля.

Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован и вступит в силу 1 января 2018

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