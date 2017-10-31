Тарифы, цены на проезд: что еще изменится 1 ноября?

Новости Беларуси. Нововведения, которые начнут действовать уже с утра 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К окончанию мотосезона новые тарифы на городских государственных автостоянках в Минске. 20 рублей в месяц будет стоить хранение скутера или мотоцикла.

Новые цены на проезд в общественном транспорте в столице:

талончик будет стоить 60 копеек, 65 соответственно обойдется жетон в метро.

И в связи с пересчетом бюджета прожиточного минимума увеличатся пенсии, стипендии и другие социальные выплаты.