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Тарифы, цены на проезд: что еще изменится 1 ноября?

31.10.2017 - 19:27

Новости Беларуси. Нововведения, которые начнут действовать уже с утра 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К окончанию мотосезона новые тарифы на городских государственных автостоянках в Минске. 20 рублей в месяц будет стоить хранение скутера или мотоцикла.

Новые цены на проезд в общественном транспорте в столице:

талончик будет стоить 60 копеек, 65 соответственно обойдется жетон в метро. 

И в связи с пересчетом бюджета прожиточного минимума увеличатся пенсии, стипендии и другие социальные выплаты.

Тарифы, цены на проезд: что еще изменится 1 ноября?

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