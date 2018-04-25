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Театр начинается с...ремонта? Минский театр кукол ожидает реконструкция

25.04.2018 - 21:38

Новости Беларуси. Новые стены для слуг Мельпомены. Зрительный зал театра кукол ожидает большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 
 
Изначально здесь был кинотеатр, и полностью создать атмосферу подмостков не получается. Да к тому же рядом кинозал «Пионера» и звуки блокбастеров не дают зрителю сосредоточится на спектакле. Теперь здесь будет абсолютно новая звукоизоляция и сцена. И сам зал сделают более комфортным. Появится подъём, чтобы всё было видно, и новые комфортные кресла.


Андрей Кухаренко, заведующий художественно-постановочной частью Белорусского государственного театра кукол:
Приступаем к реконструкции с июня. К сентябрю, к новому сезону и к нашему 80-летию мы закончим.

Театр начинается с...ремонта? Минский театр кукол ожидает реконструкция

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