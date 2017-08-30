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Телефонный флуд в Беларуси: конкуренты 600 раз за 4 часа позвонили предпринимателю

30.08.2017 - 11:22

Новости Беларуси. Новый для Беларуси вид киберпреступления зафиксировали правоохранители. Так называемый «телефонный флуд» сравним с компьютерной DoS-атакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вирус работает таким образом, что дозвониться к абоненту невозможно, постоянно срабатывают короткие гудки.

29 августа с подобным заявлением в минскую милицию обратился один из индивидуальных предпринимателей.

За четыре часа на телефоны его компании поступило порядка 600 звонков.

После проверки оперативники по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили злоумышленников. Ими оказались конкуренты потерпевшего. Сейчас правоохранители решают вопрос о применении или неприменении наказания. Судебной практики по таким преступлениям в стране нет.

Телефонный флуд в Беларуси: конкуренты 600 раз за 4 часа позвонили предпринимателю

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