﻿ Телеведущая Ирина Смольская празднует 25-летний творческий юбилей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Телеведущая Ирина Смольская празднует 25-летний творческий юбилей

01.12.2017 - 20:14

Новости Беларуси. Творческий юбилей и день рождения празднует наша коллега, ведущая программы «Минщина» Ирина Смольская. На белорусское телевидение Ирина пришла в 90-х: приняла участие в специальном конкурсе и опередила на нем около 1000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Привлекательная блондинка быстро полюбилась зрителям. В 2008 году Ирина Смольская стала лучшей ведущей информационной программы по итогам IV Национального конкурса «Телевершина». Ирина попробовала себя и в качестве ведущей концертов, и певицы. Но телевидение – ее главная любовь.

Звездная ведущая в обычной жизни – отзывчивый и добрый человек. Она искренне любит свою профессию и людей, которых приветствует с экрана. Мы желаем Ирине здоровья и оптимизма. Пусть у тебя всегда все будет хорошо!

Телеведущая Ирина Смольская празднует 25-летний творческий юбилей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Телеведущая СТВ Юлия Шпилевская играет главную роль в спектакле «Собака на сене»
Телеведущая СТВ Юлия Шпилевская играет главную роль в спектакле «Собака на сене»
Владимир Соловьёв: «Завтра не будут меня показывать – через несколько месяцев люди забудут»
Владимир Соловьёв «Я же не девочка, которая считает, что если сняли с эфира, то можно выйти из окна»
«Даже знаю, кто за это заплатил»: Соловьёв о включении в список продажных журналистов
«Тогда надо уходить из профессии и заниматься гламурной журналистикой»: боится ли Соловьёв за свою семью?
«Если кто-то поднимает знамёна Бандеры, мне с ним не о чем говорить»: Соловьёв о еврейских корнях
Владимир Соловьёв: «Когда власть берётся за оружие, мне не кажется это правильным»
Как Владимир Соловьёв рвал брови на футболе
Все новости по теме Телеведущий
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru