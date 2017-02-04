Телеверсию "Большого разговора с Президентом" смотрите в 18.00

Новости Беларуси. Телеверсию встречи Александра Лукашенко с представителями зарубежных и белорусских СМИ, общественности и экспертами "Большой разговор с Президентом" смотрите сегодня, 4 февраля 2017 года в 18.00 на телеканале СТВ.