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Телеверсию "Большого разговора с Президентом" смотрите в 18.00

04.02.2017 - 13:16

Новости Беларуси. Телеверсию встречи Александра Лукашенко с представителями зарубежных и белорусских СМИ, общественности и экспертами "Большой разговор с Президентом" смотрите сегодня, 4 февраля 2017 года в 18.00 на телеканале СТВ

 

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