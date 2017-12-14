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Тело 19-летней жительницы Мяделя в лесопарковой полосе в Минске обнаружила знакомая

14.12.2017 - 22:08

Новости Беларуси. Следователи проводит проверку по факту смерти 19-летней жительницы Мяделя, которая приехала в столицу в поисках работы и пропала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

13 декабря ее тело обнаружила знакомая в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе.

Последний раз девушку видели в Минске 16 ноября. Все это время ее искали родители и волонтеры, но безуспешно. Сейчас проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошена подруга, к которой приехала девушка. Предварительно эксперты сообщили, что никаких видимых повреждений на ее теле нет.

Тело 19-летней жительницы Мяделя в лесопарковой полосе в Минске обнаружила знакомая

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