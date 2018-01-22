Тело погибшего доставлено в морг Белостока: что известно о гибели водителя в Польше

Новости Беларуси. 43-летний белорус погиб в Польше,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла под городом Сокулка. Машина вылетела в кювет и крышей врезалась в пень (здесь подробнее).

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что погибший – житель Гродно.

Белорусские дипломаты держат связь с родственниками погибшего. Мы связались с консульством в Белостоке. И вот что известно к этому моменту.

Вадим Сверчков, консул генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке:

Сейчас ведутся следственные мероприятия, расследованием ДТП занимается районная прокуратура города Сокулки. Тело погибшего доставлено в морг института судебно-медицинской экспертизы города Белостока. По предварительной информации, документы вроде как в порядке.