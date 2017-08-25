Тело женщины обнаружили возле станции «Дружная» в Минске

Новости Беларуси. Личность женщины устанавливают. На месте работают следователи.
Тело женщины обнаружили возле диспетчерской станции «Дружная» в Октябрьском районе столицы.
Новости Беларуси. Личность женщины устанавливают. На месте работают следователи.
Тело женщины обнаружили возле диспетчерской станции «Дружная» в Октябрьском районе столицы.
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