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Тело женщины обнаружили возле станции «Дружная» в Минске

25.08.2017 - 16:26

Новости Беларуси. Личность женщины устанавливают. На месте работают следователи.

Тело женщины обнаружили возле диспетчерской станции «Дружная» в Октябрьском районе столицы.

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