новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске

30.09.2017 - 14:59

Новости Беларуси. Крупный преступный синдикат, который, не исключено, замешан в финансировании терроризма, разоблачили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группировка почти полгода помогала клиентам проводить международные денежные переводы и  доставлять наличные в страны СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Схема строилась по принципу банка, главный «офис» которого находился в Минске, а условные филиалы за границей. Комиссионные за услуги доходили до 10 процентов от суммы перевода. Всего незаконный доход составил более двух миллионов рублей. По информации оперативников, к теневым финансистам обращались люди, причастные к незаконной миграции, торговле оружием и наркотиками.

Юрий Ткачук, начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:
Незаконность данной деятельности заключалась в том, что данные средства находились в теневом обороте и не переводились так называемыми банковскими инструментами. В одной из стран, куда переводились деньги находился участник преступной группы. При переводе денежных средств лицу, клиенту, которому необходимо было перевести денежные средства назывался номер телефона, назывался человек, который выдавал наличные переводимые денежные средства.

В Минске правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли денежные средства, компьютерную технику и документы. Три человека заключены под стражу.

Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей
Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей
Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке
Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке
«Они столько людей обманули, сколько это будет продолжаться?»: минчане оплачивали курсы, которые так и не начинались
Подробности скандального задержания психолога Козлова и что думают пострадавшие о подобных тренингах
Подробности скандального задержания психолога Козлова и что думают пострадавшие о подобных тренингах
Фото: mkozlov2018
Психолога Михаила Козлова отпустили из РУВД в Минске
Фото: facebook.com/mikhail.kozlov.184?fref=ts
ГУВД о задержании российского психолога Михаила Козлова
В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов
В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов
Представлялись коммунальщиками и уверяли, что установка фильтров обязательна: предприимчивым продавцам может грозить до 3 лет лишения свободы
Представлялись коммунальщиками и уверяли, что установка фильтров обязательна: предприимчивым продавцам может грозить до 3 лет лишения свободы
Все новости по теме Мошенничество
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru