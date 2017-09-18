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Теннисисты сборной Беларуси не сумели пробиться в мировую группу Кубка Дэвиса

18.09.2017 - 10:27

Новости Беларуси. В гостевом матче плей-офф со сборной Швейцарии (которой, к слову, не помогали звездные Роджер Федерер и Стэн Вавринка), парни Владимира Волчкова проиграли три дуэли из пяти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После парной игры 16 сентября белорусы вели 2:1, однако оба поединка 17 числа остались за хозяевами корта.

Сперва Генри Лааксонэн справился с Дмитрием Жирмонтом – 6:2, 6:2, 5:7, 6:2, а затем в определяющей встрече Марко Кьюдинелли не испытал больших проблем с Ярославом Шило.

Теннисисты сборной Беларуси не сумели пробиться в мировую группу Кубка Дэвиса

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