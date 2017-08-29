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Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево

29.08.2017 - 22:33

Новости Беларуси. Изменилась организация движения прямо в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево.

Изменилась схема движения и на самом проспекте. Теперь ехать от Красной можно только по одной стороне. Повернуть на право с Независимости туда теперь нельзя. А еще здесь  – новая разметка и светофоры: теперь они будут работать  в другом режиме.  

Павел Игнатович, старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данная мера позволит разгрузить транспортный узел проспект Независимости – Дорошевича, упорядочить дорожное движение в районе площади Якуба Коласа.

Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево

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