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Теперь я полноправный гражданин: Нататья Качанова вручила паспорта лучшим подросткам Беларуси

10.03.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Шаг во взрослую жизнь. В канун Дня Конституции в Минске вручили паспорта лучшим юношам и девушкам страны. Церемония прошла в Музее современной белорусской государственности. Главный документ ребята получили в торжественной обстановке из рук главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолетняя и добрая традиция: лучше из лучших ребят из всех уголков страны накануне Дня Конституции получают свои первые паспорта в торжественной обстановке.

Алексей Коваленко 10 марта в числе 28 счастливчиков. Как и подобает будущему офицеру, свое волнение перед церемонией Алексей скрывает, хоть и не отрицает: событие определенно значимое.

Алексей Коваленко:
Для меня это большая честь – получить свой первый паспорт. Теперь я полноправный гражданин Республики Беларусь. Собираюсь поступать в военную академию, здесь жить и работать.

Свой паспорт юноша получил из рук главы администрации президента Натальи Кочановой.

Кстати, Алексей – земляк Натальи Ивановны, тоже родом из Полоцка. Так что общие темы с кадетом нашлись. Паспорт гражданина нашей страны накладывает и определенный груз ответственности. Теперь за будущее Беларуси в ответе в том числе и они.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Стремятся уехать поучиться чему-то новому и вернуться для того, чтобы найти и реализовать себя здесь. Потому что кто, если не мы, если не молодое поколение, будет заботиться о нашей стране, о том, какая она будет?

У каждого из этих молодых людей к 14 годам весомый багаж достижений в самых различных сферах, от науки до спорта.

Алена Сырова, СТВ:
Особую значимость событию придает и то место, где ребятам сегодня вручали паспорта – это Музей белорусской государственности. Здесь собраны высокие достижения, которыми наша страна гордится по праву.

Дмитрий больше всего ценит успехи наших хирургов, сам планирует стать врачом. Может поэтому в ходе экскурсии юноша заостряет внимание на медицинских экспонатах.

Дмитрий Юшенко:
Я считаю, что самое главное достижение в медицине  – это бионика, замена утраченных конечностей на какие-то специальные технологии.

В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» до 15 марта, Дня Конституции, в торжественной обстановке паспорта вручат еще несколько сотням ребят по всей Беларуси.

Теперь я полноправный гражданин: Нататья Качанова вручила паспорта лучшим подросткам Беларуси

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