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Теплых слов не пожалеет никто: 12 октября в Миноблисполкоме 40 женщин получат орден Матери

09.10.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Неделя матери началась в Минской области. Ряд мероприятий пройдет с 9 по 14 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В четверг многодетных матерей региона соберут в Миноблисполкоме, чтобы почтить их подвиг. 40 женщин из рук губернатора получат государственную награду – орден Матери. Его вручают тем, кто родил 5 и более детей. 

Пройдут в Минской области и локальные акции: конференции, флэш-мобы, утренники и концерты. Все они о маме и для мамы, теплых слов не пожалеет никто.

Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Миноблисполкома: 
Во всех регионах области организовываются торжественные мероприятия, встречи, встречи в коллективах, чествование матерей в трудовых коллективах, на дому, в больницах, учреждениях образования. В четверг на уровне области будет организован праздник в честь многодетных матерей, которые награждены орденом Матери. В текущем году указом Президента 40 матерей награждены орденом Матери. Это те матери, которые воспитали 5 или больше детей. Всего в Минской области награждено орденом Матери 1876 матерей. Рождается у нас ежегодно около 16 тысяч детей.  


 

12 октября в Миноблисполкоме 40 женщин получат орден Матери

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