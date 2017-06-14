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Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

14.06.2017 - 23:57

Новости Беларуси. Во всех столичных дворах появятся старосты. Они помогут решить локальные вопросы местных жителей на месте, не обращаясь в районные администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В обязанностях активистов – не только следить за порядком, но и укреплять соседскую дружбу.

С их помощью многоэтажки будут превращать в дома высокой культуры быта. Опыт столицы могут перенять по всей стране.

Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Закон о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь предусматривает развитие и территориального самоуправления.

Так уж исторически сложилось, что в Минске территориальное местное самоуправление развито наиболее сильно.

Видеокамеры, энергосберегающие светильники, обновленные детские площадки – результат работы старост и созданных в городе коллегиальных органов территориального самоуправления.

Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

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