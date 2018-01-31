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Территория опережающего развития: новый корпус Оршанской городской больницы начал принимать первых пациентов

31.01.2018 - 21:36

Новости Беларуси. Современные технологии и возможность проводить сложнейшие операции. В Орше начал работу межрайонный медицинский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что жителям ближайших населенных пунктов не придется ехать за помощью в областной центр, как это было раньше. А что еще важнее – теперь и они смогут рассчитывать на высококвалифицированную помощь.

Оршанка Ирина впервые в своей жизни попала в больницу. Говорит – повезло. Сравнивать не с чем, сразу в новый корпус. Здесь женщине моментально поставили диагноз – язва желудка – и назначили лечение. Через пару дней уже выписывается.     

Ирина Долголевич, пациент:
Я впервые глотала зонд и очень боялась. Но оказалось, что профессиональные врачи и хорошее оборудование – оказалось совсем не больно.

На каждом этаже нового корпуса установлено совершенно новое оборудование. Вот, например, ангиограф. Раньше в Орше такого аппарата не было, а теперь и здесь могут диагностировать патологии сосудов и убирать тромбы.

В день будут делать до семи плановых и экстренных операций, спасать людей от инсультов и инфарктов.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Сейчас на новом аппарате проводят первую операцию. Пациенту, страдающему стенокардией, делают коронографию, проверяют сосудуы, сердца. Операционная бригада разделена на две бригады. Здесь, в пультовой, отслеживают жизненные параметры пациента и работу ангиографа.

Заведующий отделением Александр Рыбкин в этом году отмечает юбилей –20 лет работы в Оршанской больнице. И вот такой подарок – возможность работать на современном комплексе рентген-диагностики.   

Александр Рыбкин, заведующий отделением лучевой диагностики Оршанской городской больницы №1 имени Семашко:
Условия изменились кардинально к лучшему. Если можно так сказать, то это небо и земля, что было и что стало. Эта аппаратура позволит применять наши знания на более широкую аудиторию. Благодаря цифровым технологиям мы можем связываться теперь с диагностическими отделениями областных больниц.

Оршанская городская больница сегодня это в своем роде межрайонный медицинский центр. Здесь будут также лечить жителей соседних районов – Толочинского и Дубровенского. На десяти этажах разместились отделения кардиологии, хирургии, урологии, гемодиализа.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:
Здесь мы открыли порядка 2-3 отделений, которые оказывают помощь, ранее бывшую только на уровне области или на уровне республики. Здесь жители района имеют возможность доступности помощи в непосредственной близости.  Самое главное мы получили виды экстренной помощи.

Новый больничный корпус строили несколько лет. Но наиболее активно работы начались год назад по программе социально-экономического развития Оршанского района. Это будет территорией опережающего развития.

Территория опережающего развития: новый корпус Оршанской городской больницы начал принимать первых пациентов

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