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Территория волшебства: в Минске в новогоднюю ночь гуляния пройдут на 28 открытых площадках

29.12.2016 - 10:40

Новости Беларуси. Гуляния в новогоднюю ночь развернутся более чем на 28 открытых площадках Минска. Центральным местом,

которое соберет минчан и гостей столицы станет по традиции территория у Дворца спорта.

Там с 11 вечера до 4 утра пройдет праздничный концерт. Ну а в половине второго ночи небо над новогодним Минском озарит красочный Фейерверк

Он продлится 12 минут и будет хорошо виден со стороны улицы Сторожевской, Троицкого предместья, проспекта Победителей.

Концертный марафон продолжится и 1 января. Праздничная программа – у Дворца спорта с 14 до 20 вечера. Также минчан ждут и во всех районах города, где тоже обещают не менее насыщенную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территория волшебства: в Минске в новогоднюю ночь гуляния пройдут на 28 открытых площадках

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