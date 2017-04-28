Новости Беларуси. «Гомсельмаш» испытывает свой зерноуборочный комбайн в Судане. Данная модель компактная и манёвренная.

Она предназначена для работы на небольших полях и может убирать сорго–

одну из основных зерновых культур, возделываемых в этой части Африки.

Договоренность о проведении испытаний была достигнута на белорусско-суданском деловом форуме. Он проходил в Хартуме в янва ре 2017 года во время визита в Судан Президента Беларуси.

Своеобразные африканские смотрины белорусского комбайна планируется завершить уже в начале мая,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.