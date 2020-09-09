Тищенко о том, что происходит на мировом рынке: «Этим трём нефтяным медведям стало тесно в одной берлоге»
Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Сейчас специалисты продумывают экономические условия, выгодные для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие сроки для этого потребуются? Как Литва реагирует на происходящее? И как в целом будет развиваться ситуация на сырьевом рынке?
Об этом и не только в интервью с Александром Тищенко, официальным представителем концерна «Белнефтехим».
Илона Волынец, СТВ:
Довольно актуальный вопрос накануне визита нашего Президента в Москву и вообще в рамках белорусско-российских отношений – переориентация грузовых потоков с литовских на российские порты. Насколько это возможно и по времени, и готова ли нам Россия предоставить какие-то выгодные для нас условия?
Александр Тищенко, официальный представитель концерна «Белнефтехим»:
Да, с учетом сложившихся сегодня обстоятельств принято политическое решение, даже поручение – отработать с российскими партнерами вопросы, которые связаны с переориентацией наших грузопотоков, в данном случае нефтепотоков, на российские порты. На сегодня ведется работа по подготовке встречи, определяются контакты. Все должно быть определено с точки зрения логистики, объемов, тарифов. Конечно же, эти варианты должны приобрести оптимальную форму для того, чтобы это уже иметь в реальных показателях.
Борьба между странами Балтии идет постоянно за наши грузопотоки. И Литва, и Латвия конкурируют в этом вопросе постоянно
Илона Волынец:
А как Литва относится к нашим планам? Нередко звучат заявления: мол, белорусы, придумывайте, что хотите, нам ничего не страшно, вы навредите только себе.
Александр Тищенко:
Пока это скептика больше газетная, я бы сказал, в общем смысле. Потому что, если рассматривать картину в целом, то борьба между странами Балтии идет постоянно за наши грузопотоки, и Литва, и Латвия где-то конкурируют в этом вопросе постоянно. Постоянно будируются вопросы о том, что порты Прибалтики все время находятся в каком-то кризисном состоянии в связи с падением грузопотоков. И, естественно, белорусские потоки были для них интересны и важны. Потому что, во-первых, это прибыль, это бюджет, это рабочие места и, в принципе, жизнь для тех городов, которые обслуживают эти направления, включая железные дороги.
Поэтому говорить о том, что для Прибалтики, Литвы это не важно, будет немножко некорректно и даже неправда. Поэтому даже то, что российская сторона заинтересована в перенаправлении этих потоков уже не один год, говорит о том, что эта работа интересна и важна с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, бюджетов – это действительно существует.
Есть жидкие попытки что-то продемонстрировать, что им все равно, но, тем не менее, мы же тоже смотрим и наблюдаем эти вещи, мы анализируем, и для Литвы это был очень существенный фактор. И не зря это соседское взаимодействие, экономическое всегда ценилось. И сегодня сделать вид, что для них это не так важно – это будет неправильно.
Илона Волынец:
А если в целом говорить про белорусскую экономику и привязанность к Прибалтийским странам?
«Белорусская сторона всегда старалась наладить экономику, экономику сопредельную в первую очередь»
Александр Тищенко:
Любая страна, которая имеет хорошие экономические отношения со своими соседями, всегда выигрывает. Поэтому белорусская сторона всегда старалась наладить экономику, экономику сопредельную в первую очередь. И я скажу, что очень большие объемы всегда проходили именно на Балтику, именно в Польшу, именно в Украину, именно в Россию.
Илона Волынец:
Последние годы в Беларуси велась работа по диверсификации поставок нефти. Как вы думаете, эта работа будет продолжена или все-таки приостановлена?
Александр Тищенко:
Я вам скажу так, что диверсификация – это не просто вопреки чему-то или кому-то. Диверсификация – это спектр, или сектор возможностей. И чем больше этот сектор, тем выгоднее для экономики страны. Любая диверсификация, любая альтернатива имеет какую-то филологическую, я бы сказал, политическую подоплеку. Тем не менее это всегда вариант запасной, как запасной парашют: если одно направление сработало – сработает другое. И чем больше этих факторов, чем больше этих возможностей, тем интереснее и тем более экономически выгоднее строить политику.
«Топливо, поставки, логистика – все можно разрушить. Это, по сути дела, харакири экономическое»
Илона Волынец:
Что касается призывов к общенациональной забастовке, остановке работы всех предприятий?
Александр Тищенко:
Допустим, если остановить нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы, то как это отразится на всей экономике? То есть топливо, поставки, логистика – все можно разрушить. Это, по сути дела, харакири экономическое. И никто на это не пойдет. Плюс ко всему, все-таки трудовые коллективы в своем костяке понимают, что это все-таки работа. И эти предприятия понимают, что это предприятия непрерывного цикла: остановить эти предприятия не просто дорого – это катастрофично.
Илона Волынец:
В глобальном смысле, учитывая последствия пандемии, политическую конъюнктуру, как вы оцените перспективы на сырьевых рынках?
«Сегодня рынок можно остановить, поднять, опустить даже с помощью тех же самых заявлений в Twitter»
Александр Тищенко:
Сегодня все эти факторы очень сильно ударили по рынку нефти, нефтепродуктов. С одной стороны, кажется, что нефть подешевела и все должно пойти, но, опять же, упала ситуация и с нефтепродуктами, то есть как принцип домино.
Восстановить спрос сегодня очень тяжело.
Даже китайская экономика и то как бы поднимется, то притухнет. Очень много факторов играют на рынке вот эти настроения: сегодня рынок можно остановить, поднять, опустить даже с помощью тех же самых заявлений в Twitter. И это очень используется. Я скажу, что последнее время появилось очень много игроков на этом рынке. Самые, конечно, крупные – это Россия, Саудовская Аравия и США – и этим трем нефтяным медведям стало тесно в одной берлоге. Поэтому вот эта борьба за рынки будет идти. И каждый игрок рассчитывает, что он этот период переживет, и готовится к тому, чтобы сделать рывок для того, чтобы захватить рынок.
«Создался пузырь избытка энергоресурсов, но сбыта этому нет, никто не готов столько потреблять»
И пока рынок не увидит стабильности и каких-то признаков возрождения экономики мировой, то здесь гадать очень сложно. Проблема пока даже не в цене – проблема именно в потреблении. То есть создался пузырь избытка энергоресурсов, но сбыта этому нет, никто не готов столько потреблять. Я так думаю, что пока не создадут какой-то дефицит, движение цен не пойдет никуда.
На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?
Новости Беларуси. Итоги работы в первом полугодии 27 августа подвели на новополоцком «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло заседание наблюдательного совета акционерного общества. Его, напомним, возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Начало года по известным причинам на внешнем контуре было сложным. Для минимизации последствий и негативного влияния на экономику на предприятии реализовывали программу по поставкам альтернативной нефти из нескольких стран.