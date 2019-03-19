Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Культура

«То, что я сам пережил»: в Минске презентовали книгу бывших узников Озаричского лагеря смерти

19.03.2019 - 09:41

Новости Беларуси. Книгу бывших узников Озаричей представили в Национальной библиотеке. Презентация посвящена 75-летию освобождения лагеря смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы издания – Аркадий Шкуран и Михаил Синкевич – собрали исторические материалы реальных событий, которые произошли на Полесье в марте 1944-го. Оккупанты создали здесь три временных лагеря, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тысяч мирных жителей. Около 20 тысяч из них были убиты.

Аркадий Шкуран, писатель:
В книге изложены и личные мои воспоминания, и документально подтверждено то, что происходило там. То, что я сам пережил и видел горы трупов. Книга называется «Трагедия и память». Трагедия – то, что было, и память – что мы помним.

19 марта на территории мемориального комплекса, посвященного узникам Озаричского лагеря смерти, пройдет памятный митинг. А 20-го в музее истории Великой Отечественной войны состоится показ документального фильма «Озаричи-1944».

Новости по теме

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о Полесской наступательной операции

«Ребята, не притрагивайтесь к фляге, пускай она будет, как резервная». Воспоминания о ВОВ разведчика и 100-летнего хирурга

Дорогами великой Победы. Рассказываем о событиях 12 марта 1944 года

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о событиях 3 марта 1944 года

«Мне 23, я осталась без рук и ног. Отомстите за меня!» Как женщины сражались во время ВОВ

Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма»

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей
‡агрузка...


Новости 24 часа

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию

«То, что я сам пережил»: в Минске презентовали книгу бывших узников Озаричского лагеря смерти

Военные Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

Президент утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси

Куда пойти работать в малом городе и какие вакансии наиболее популярны? Как решают вопрос занятости в Ельске

Так рано не начинали несколько лет. Аграрии рассказывают, почему решили начать посевную в начале марта

Лампа накаливания или люминесцентная? Анализируем плюсы и минусы каждой

Все новости