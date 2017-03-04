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Толковый словарь белорусского литературного языка с учётом новых норм правописания издали в Минске

04.03.2017 - 16:17

Новости Беларуси. С учётом новых норм правописания. В Минске вышел в свет толковый словарь белорусского литературного языка.

В нём – 65 тысяч статей.

Необходимость в дополненном издании назрела давно. Предыдущая – датирована 2005 годом.

Тамара Маракулина, научный сотрудник отдела лексикологии и лексикографии Центра исследований белоруской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Новое значение слова, то же самое слово – индиго, меланхолик не было зафиксировано в таком значении. Тот же самый фликер – слово актуальное, а в толковых словарях не было зафиксировано.

Работа над изданием велась два года целым коллективом авторов.

Словарь предназначен для учителей, студентов и тех, кто просто любит родное слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толковый словарь белорусского литературного языка с учётом новых норм правописания издали в Минске

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