новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Топорик с каменным основанием и еще 9 странных предметов, конфискованных в минском аэропорту

Камень для измельчения пряностей
Ремень с пряжкой в виде кастета
Нож в виде кредитки
Кожаная перчатка с вшитой дробью
Нательный крест с ножом
Нож, запаянный в банку кофе
Топорик с каменным основанием
Наручники из секс-шопа
Самодельная рогатка
Булава декоративная
17.01.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Камень, предназначенный для измельчения пряностей, нож в виде кредитной карточки в портмоне пассажира, запечатанная банка растворимого кофе с ножом внутри, булава декоративная. Национальный аэропорт опубликовал фотографии странных предметов, конфискованных у пассажиров в 2016 году.

Самыми необычными запрещенными к провозу на самолете предметами сотрудники аэропорта назвали муляжи боевых гранат. Они находились в багаже у пассажира (гражданина Японии), который следовал транзитом через Минск в Абу-Даби. 

Подводя итоги прошлого года, в аэропорту назвали и самых известных гостей, посетивших страну. Среди них певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, актер Пьер Ришар, актер и режиссер Стивен Сигал и актер Дольф Лундгрен.

Прибыл с деревом: что делал голливудский актер Дольф Лундгрен в Беларуси – здесь подробнее.

Национальный аэропорт опубликовал фото самых странных предметов, конфискованных у пассажиров в 2016 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 17 тонн мяса на сумму свыше Br850 млн конфисковали у предпринимателя из Барановичей
Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы
Крупнейшая партия нелегальной одежды конфискована у гомельской предпринимательницы
Сотрудники минской таможни изъяли у гражданина Венесуэлы «Ламборгини» 2008 года выпуска стоимостью более 2 млрд рублей
Сотрудники минской таможни изъяли у гражданина Венесуэлы «Ламборгини» 2008 года выпуска стоимостью более 2 млрд рублей
20 марта пьяный водитель протаранил бетонное ограждение в Автодоровском переулке
Пьяный водитель на служебном авто, удирая от ГАИ, протаранил бетонное ограждение
Судебное заседание в Минске
Автомобиль бизнесс-класса стоимостью 100 млн рублей конфискован у нетрезвого водителя-«повторника» в Минске
Сейчас нарушителю предстоит выплатить штраф, а за его действия будет отвечать предприятие
В Минске у предприятия конфисковали погрузчик стоимость 50 000 долларов, которым управлял пьяный
Первый конфискованный за пьяное вождение автомобиль в Беларуси
Первый конфискованный за пьяное вождение автомобиль в Беларуси отправлен на реализацию
Алкотестер
В Беларуси впервые конфискован автомобиль пьяного водителя
Все новости по теме Конфискация
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru