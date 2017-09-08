Товар, который есть в Минске, должен быть доступен и для наших сельчан: Александр Лукашенко на встрече с Павлом Топузидисом

Новости Беларуси. Бизнес на селе можно и нужно успешно развивать. Реализацию проекта по торговому обслуживанию населения обсудили 8 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров «Табак-инвест».

Программа «Магазины у дома» реализуется уже два года, и сейчас продолжается поиск неэффективно используемых помещений для проекта. Так, уже задействованы площади в Новополоцке. Начато и строительство уникального комплекса в Шклове. Планируется, что он также станет логистическим центром для снабжения торговых объектов всего района, а еще выполнит заказы покупателей там, где нет магазинов.