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«Товарооборот растёт». Что обсудили главы аграрных ведомств Беларуси и России на совместной коллегии в Минске

15.05.2019 - 16:51

Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства России считает необходимым выполнение договоренностей между двумя странами по объемам взаимных поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Дмитрий Патрушев заявил 15 мая на совместной коллегии в Минске.

В повестке дня сразу несколько вопросов: о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, о сотрудничестве в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также соблюдение балансов поставок. К слову, согласно договоренностям, белорусская сторона должна поставить в Россию 320 тысяч тонн мяса и порядка 4 миллионов тонн молочной продукции.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наши контролирующие службы работают, взаимодействуют. С двух сторон мы пытаемся решить все возникающие вопросы.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:
Беларусь остается нашим основным торговым партнером в части сельскохозяйственной продукции. Товарооборот растет: по прошлому году он составил свыше 5 млрд долларов. Это достойная цифра.

У нас практически не остается вопросов, где мы бы не находились в диалоге, где бы наши позиции фронтально отличались. Есть шероховатости, но в общении братских народов они, конечно, могут быть, но не может быть серьезных сложностей.

Беларусь готова в 2019 году увеличивать поставки в российские регионы картофеля, яиц, рыбной продукции. Россия, в свою очередь, имеет существенные резервы для увеличения поставок в Беларусь фуражного зерна, семян рапса и кукурузы, а также шрота. Кроме этого, в фарватере интересов сотрудничество в области льноводства и разведении овец.

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