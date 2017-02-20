новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Традиционный офицерский бал прошел в Молодечно накануне Дня защитников Отечества

20.02.2017 - 17:29

Новости Беларуси. В честь мужества и самоотверженности. В районах Минской области проходят торжества по случаю Дня защитников Отечества. В первую очередь поздравления принимают военнослужащие.

Так, по традиции в Молодечно прошел офицерский бал. Здесь звучали известные военные песни, а во время танцевального блока офицеры вместе со своими спутницами жизни станцевали вальсы и полонезы.

Между прочим, офицерский бал стал первым в цепочке празднований дня настоящих мужчин. Поздравления защитники Отечества в эти дни принимают и на службе, и дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционный офицерский бал прошел в Молодечно накануне Дня защитников Отечества

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества
В гродненское небо взлетели бумажные копии баллистических ракет в честь Дня защитников Отечества
В гродненское небо запустили бумажные копии баллистических ракет в честь Дня защитников Отечества
В Минске 22 февраля пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню защитников отечества
В Минске 22 февраля пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню защитников Отечества
Торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества прошел во Дворце Республики
Торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества прошел во Дворце Республики
В Молодечно впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси
В Молодечно впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси
На «Линии Сталина» воссоздали бои Великой Отечественной и афганской войны
На «Линии Сталина» воссоздали бои Великой Отечественной и афганской войны
В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил
В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил 		День защитника Отечества отметили в Беларуси
Все новости по теме День защитника Отечества
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru