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Трагедия, от которой я не могу оправиться: Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за трагедии с ТУ-154

26.12.2016 - 16:46

Новости Беларуси. Свой концертный график из-за трагедии с российским самолетом, разбившимся во  время рейса в Сирию, меняют в эти дни многие артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, известный исполнитель Стас Михайлов перенес свое выступление.

Стас Михайлов, певец (Россия):
Честно, это была больше моя личная инициатива, поскольку программа, которую я привез, именно радостная, веселая, праздничная. Мы хотели привезти в Минск радость перед Новым годом. Вы знаете, было бы глупо сегодня говорить о каких-то веселых вещах, когда и Беларусь, и очень много народа, которые переживают трагедию. Я думаю, большинство людей, которые нас сейчас смотрят, понимают и мыслят ровно так же, как и я. Это трагедия, от которой я до сих пор не могу оправиться.

Хроника крушения здесь.

Трагедия от которой я не могу оправиться: Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за трагедии с ТУ-154

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Фото: Reuters. Tu-154 crashed in the Black Sea.
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