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Трагедия произошла в многодетной семье: что известно об убийстве 2-летней девочки в Слуцке

30.01.2018 - 17:46

Новости Беларуси. В Слуцке убита 2-летняя девочка. Среди подозреваемых ее собственная мать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

26-летняя жительница Слуцка и ее сожитель задержаны правоохранителями по подозрению в убийстве ребенка.

29 января медики выехали на вызов. В квартире они нашли малышку в тяжелом состоянии со следами побоев. К сожалению, помочь девочке уже было невозможно – она умерла.

Комментарий СК здесь.

Известно, что семья была многодетной. В ней кроме погибшей девочки воспитывали еще четверых детей.

Трагедия произошла в многодетной семье: что известно об убийстве 2-летней девочки в Слуцке

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