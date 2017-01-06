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Трагедия в канун Рождества: в Борисовском районе убита настоятельница монастыря

06.01.2017 - 11:36

Новости Беларуси. Трагедия в женском монастыре святой блаженной Ксении Петербургской д. Барань произошла накануне православного сочельника. От полученных травм игуменья монастыря матушка Василисса скончалась. Ей было 67 лет.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 139 УК «Убийство», задержана подозреваемая. В ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Руководством Минского областного управления Следственного комитета выяснение обстоятельств по данному факту взято на контроль.

Согласно информации, размещенной на сайте Борисовской епархии БПЦ,

подозреваемой 29 лет. Она гражданка Казахстана.

Молодую женщину временно приютили в монастыре.

Из сообщения епархии:
Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем. В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка.

Игуменья монастыря матушка Василисса

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