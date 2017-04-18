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«Тракторы “Беларус” в Эстонии становятся все популярнее». На МТЗ провели первую экскурсию для иностранных туристов

18.04.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Белорусский трактор и эстонские фермеры. На МТЗ провели первую масштабную экскурсию для иностранных туристов. Статус первопроходцев достался группе из Эстонии.

Многие из сегодняшних посетителей бывали в Беларуси и помнят ее совсем другой. В начале семидесятых они проходили здесь учебную практику. За полтора часа экскурсии туристы успели познакомиться с экспозицией техники, заглянули в механический цех и побывали в корпусе, где собирают тракторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тармо Тейн (Эстония):
Очень интересно. Завод выглядит иначе, приятно быть здесь. Тракторы «Беларус» в Эстонии становятся все популярнее.

Оливер Манглус  (Эстония):
Мы очень рады, что сейчас есть такая возможность, что это стало доступно. Еще очень радует, что есть туристы в этом году из Эстонии в Беларуси.

Промышленный туризм на заводе планируют поставить на крепкие рельсы. В начале мая на МТЗ ожидают многочисленную группу из Испании.

«Тракторы “Беларус” в Эстонии становятся все популярнее». На МТЗ провели первую экскурсию для иностранных туристов

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