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Трамвайную ветку в сторону железнодорожного вокзала закроют на реконструкцию

18.12.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Вновь остановка на линии. Трамвайную ветку в сторону вокзала закроют на реконструкцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы могут начать уже первого марта. Реконструкция пройдет в два этапа: от Ульяновской и Первомайской до разворотного кольца на площади Мясникова.

А стук колес, как обещают специалисты, после реконструкции станет не таким громким. Применят чешскую технологию – эластичное крепление рельс без шпал на бетонное основание. Средства на реализацию проекта уже выделены. 

Трамвайную ветку в сторону железнодорожного вокзала закроют на реконструкцию

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