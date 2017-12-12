Транспортники взялись решать проблему выезда из города со стороны «Каменной горки»

Новости Беларуси. Прямо с остановки возле метро очень удобно выезжать на гродненскую трассу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь ходят десятки пригородных маршруток и автобусов, но зачастую забрать пассажиров им просто негде: места возле бордюра буквально забиты автомобилями. Кто-то останавливается на «аварийке» на 5 минут, а кто-то и вовсе оставляет машину здесь. Про таксистов и говорить нечего.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В этом месте расположен целый ряд таких пассажирообразующих объектов, которые могли бы похлопотать за наличие свободных парковочных мест.