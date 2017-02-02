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Транспортный коллапс: на улице Богдановича не смогли разъехаться три машины и троллейбус

02.02.2017 - 20:00

Новости Беларуси. И начнём с ДТП, которое в утренний час пик задержало в пробке не только участников аварии, но и десятки автомобилистов, которые стали заложниками транспортного коллапса.

На улице Богдановича не разъехались три машины и троллейбус.

Девушка за рулем не успела затормозить перед автомобилем на светофоре,

после столкновения ее машину отбросило в сторону, что привело к удару о троллейбус.

Еще две машины впереди столкнулись между собой.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако три полосы оказались заблокированы. Из-за аварии около получаса движение было затруднено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Транспортный коллапс: на улице Богдановича не смогли разъехаться три машины и троллейбус

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