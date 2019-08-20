«Тренер, который работает только со сборной – это неправильно». Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. Михаил Захаров – новый рулевой сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это решение было принято 20 августа на заседании тренерского совета федерации. Как стало известно, контракт с новым специалистом рассчитан на два года. Тренерский штаб еще окончательно не утвержден и будет обсуждаться.
Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова
Напомним, Михаил Захаров уже руководил сборной на чемпионатах мира-2004 и 2005 годов, Олимпийской квалификации-2005, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Кроме того, он неоднократно являлся ассистентом главного тренера. В настоящий момент Захаров возглавляет столичный клуб «Юность».
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Считаю, что тренер, который работает только со сборной – это неправильно. Уходит твой КПД, и расслабление, когда ты только работаешь со сборной. Это неправильно.
Анатолий Варивончик, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Мы надеемся, что Михаил Михайлович, как опытный тренер, как чемпион страны, должен что-то сдвинуть в нашем общем хозяйстве.
Михаил Захаров на семинаре по подготовке тренеров: «Очень многому учился у своих предшественников»
«Мы должны следовать времени». Савилов о масштабном ребрендинге клубов белорусской хоккейной экстралиги
Новости Беларуси. Масштабный ребрендинг в белорусском хоккейном чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне широкой публике были представлены новые логотипы всех команд экстралиги.
Для осуществления этого проекта Белорусская федерация хоккея заключила договор с российской студей спортивного дизайна, работавшей ранее с такими клубами клубами КХЛ, как «Амур», «Адмирал», «Северсталь», «Ак Барс», московским «Динамо» и «Спартаком», баскетбольным «Локомотивом-Кубанью» и футбольным «Ростовом».
Белорусские клубы бесплатно получили обновленные логотипы и дизайнерские комплекты игровой формы. Джерси теперь сделаны в едином стиле.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Теперешнее время предъявляет очень много требований к подаче информации, к ее отображению. И мы должны следовать времени для того, чтобы наша лига, чтобы хоккей не просто был, остался видом спорта. Он должен стать каким-то маркетинговым продуктом. Плюс к тому, что мы всегда, многие десятилетия видим.
Клубы сначала в подавляющем большинстве, а потом и все клубы согласились с теми или иными изменениями, с тем или иным ребрендингом – либо полным, либо частичным. Все мы донесли новое.
Кстати, в ближайшее время ребрендинг ожидает и минское «Динамо». Прогнозируется, что клуб изменит логотип, цвета и форму.