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Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»

26.06.2019 - 14:29

Новости Беларуси. Шестой день континентального первенства уже принёс нашей сборной две медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 26 июня разыгрывается 16 комплектов наград. Треть из них – под Заславлем.   

Наши байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали золото. Как признался тренер сборной, видя секунды девушек на тренировках, не верил глазам.   

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

После церемонии награждения мы смогли пообщаться и с нашими чемпионками, и с их тренером.   

Геннадий Галицкий, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:
Девочкам перед стартом я сегодня напомнил об Олимпиаде в Лондоне, когда мы выиграли финал B. С тех пор прошло долгих 8 лет, когда мы поднимались наверх, и вот наконец мы пришли к этой победе. Это первая победа у нас над венгерским экипажем за это долгое время, что мы работаем вместе, это вдвойне приятно. Тем более мы работаем дома, на Европейских играх, поэтому эмоции нас переполняют, мы счастливы.   

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Люди в материале: Геннадий Галицкий
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Новости Беларуси. Разделить радость успеха с нашими спортсменами болельщики могут сразу в трёх фан-зонах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Центральная и самая посещаемая – у Дворца спорта. На связь со студией СТВ выходит Вадим Смоляк.   

Вадим Смоляк, СТВ:
Людей становится все больше и больше, и они начинают потихоньку зажигать. Эмоции фанатов после победы наших байдарочниц передать очень трудно, но мы попробуем.   

Подробности – в видеоматериале



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