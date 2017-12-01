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Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе

01.12.2017 - 23:59

Новости Беларуси. Лидеры баскетбольного чемпионата страны, столичные «Цмоки» в очередном матче регулярного чемпионата едва не оступились в противостоянии с витебским «Рубоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Северяне сумели навязать «драконам» борьбу.

Лидеры гостей, Егор Потупчик и Георгий Гиль, регулярно пополняли свой результативный запас. В итоге в середине третьей четверти «Рубон» даже вел в счете. Но на финише 10-минутки парни Руслана Бойдакова отпустили оппонента, и нагнать минчан до финальной сирены уже не удалось. Соперников в итоге разделил всего один балл – 69:68, победа «Цмоков».

Руслан Бойдаков, главный тренер БК «Рубон»:
«Цмоки» взвалили на себя не совсем простую штуку – лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе. Я не думаю, что… Они уже могли проиграть БГИРУ, они могли проиграть нам. Но вот это слово «могли бы», оно всегда фигурирует пока.

Хорошо было бы, чтобы кто-то это уже сделал, потому что все-таки назревает момент.

2 декабря соперники проведут повторную игру. Результаты игрового дня: в противостоянии «Гродно» и «Борисфена», команд, которые до этого в чемпионате не проигрывали, победа 1 декабря досталась хозяевам.

Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе

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